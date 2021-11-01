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В России третий день подряд выявили более 40 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 40 402 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 40 993 случая, 30 октября — 40 251 случай. За весь период в России зарегистрировано 8 554 192 случая заражения.

За сутки 123 187 человек выздоровели от коронавируса, 1155 — скончались. Показатель смертности снижается после максимума в 1163 случая 29 октября. Всего в России погибли от коронавируса 239 693 человека. 

В Москве за последние сутки выявили 7103 случая заражения коронавирусом. 1359 пациентов были госпитализированы, на ИВЛ находятся 750 человек. 5257 пациентов выздоровели от коронавируса за сутки, 96 — скончались. 

Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3250 случаев, Московской области — 2866, Самарской области — 1504, Нижегородской области — 802, Воронежской области — 798 случаев. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных