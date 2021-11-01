«Коммерсантъ» узнал о желании врачей уволиться из-за пандемии COVID-19

Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,6% все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом», следует из результатов опроса. Еще 58,1% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а 29,3% — «идут на работу без интереса». Практически аналогичные ответы дали медики, которые работают в штатном режиме: «в целом устали» 59,4%, «ходят на работу без интереса» 23,1%.