«Коммерсантъ» узнал о желании врачей уволиться из-за пандемии COVID-19
Более трети (37%) медиков, которые работают и в коронавирусных госпиталях и в обычных стационарах часто думают об увольнении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, который провела команда приложения «Справочник врача». В опросе приняли участие 2822 человека, из них 90% врачи, а 611 человек работают непосредственно в «красной зоне».
Среди врачей и медсестер, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, только 12,6% все еще «полны сил» и «ходят на работу с интересом», следует из результатов опроса. Еще 58,1% ответили, что «идут на работу с интересом, но в целом устали», а 29,3% — «идут на работу без интереса». Практически аналогичные ответы дали медики, которые работают в штатном режиме: «в целом устали» 59,4%, «ходят на работу без интереса» 23,1%.
Более 90% медиков, работающих в «красной» и «зеленой» зонах в неформальных беседах с коллегах жалуются друг другу на усталость. У 37% медиков в обеих группах на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем. «Часто думают об увольнении» из-за усталости и перегрузок либо «близки к этому» 27,7% врачей из «красных зон» и 31,9% работающих с ними медсестер. Среди работающих в «зеленых зонах» уволиться готовы 25,2% врачей и 17,2% медсестер.
Участники опроса считают, что эмоциональная и физическая усталость уже сказалась или скажется на лечении пациентов (более 90% опрошенных). 18,9% их коллег в других направлениях медпомощи «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам». А 8,4% и 7,4% соответственно уже «не сопереживают пациентам».
68,3% опрошенных заявили, что часто слышат от работодателей фразу: «не нравится — увольняйся». При этом 42% респондентов заявили, что руководство не поддерживает их не финансово, не эмоционально. С усталостью и выгоранием медикам помогли бы справиться удобные ординаторские, возможность с комфортом принимать пищу, снижение рабочих нагрузок, повышение общественного уважения к профессии и благодарственные постеры, статьи и сюжеты о врачах, считают опрошенные медики.