Для участников очных совещаний в правительстве ввели QR-коды
Участники очных совещаний в правительстве теперь должны будут предъявлять QR-коды, подтверждающие наличие вакцины, отрицательный ПЦР-тест или свидетельство о перенесенной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», — говорится в сообщении. Новые требования находятся «в русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией», отметили в кабмине.
За последние сутки в России зарегистрировали 40 402 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 40 993 случая, 30 октября — 40 251 случай. За весь период в России зарегистрировано 8 554 192 случая заражения. За сутки 123 187 человек выздоровели от коронавируса, 1155 — скончались. Показатель смертности снижается после максимума в 1163 случая 29 октября. Всего в России погибли от коронавируса 239 693 человека.