Для участников очных совещаний в правительстве ввели QR-коды

За последние сутки в России зарегистрировали 40 402 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Днем ранее в России выявили 40 993 случая, 30 октября — 40 251 случай. За весь период в России зарегистрировано 8 554 192 случая заражения. За сутки 123 187 человек выздоровели от коронавируса, 1155 — скончались. Показатель смертности снижается после максимума в 1163 случая 29 октября. Всего в России погибли от коронавируса 239 693 человека.