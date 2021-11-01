Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков
Сценарист фильмов Алексея Германа и Кончаловского Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«1 ноября 2021 г. после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков», — говорится в сообщении.
Клепиков окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1960 г., затем сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (в 1964 г.) и высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм» (в 1967 г.).
По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры страны: Алексей Герман («Седьмой спутник»), Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталий Мельников («Мама вышла замуж»), Виктор Трегубович («Даурия»), Михаил Богин («О любви»), Лариса Шепитько («Восхождение»), Семен Аранович («Летняя поездка к морю» и «Я служил в охране Сталина») и др.
Клепиков — заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1985), лауреат кинопремии «Ника» (1988), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1990). В 2020 г. вышла книга Юрия Клепикова «Летняя поездка к морю. Памяти забытого фильма», в которую вошли одноименный сценарий, повесть «Записки бывшего мальчика», эссе о мастерах и друзьях.