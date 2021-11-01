Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков

Клепиков окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1960 г., затем сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (в 1964 г.) и высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм» (в 1967 г.).