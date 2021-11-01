Роспотребнадзор не согласовал признание иностранных вакцин в Ленинградской области
Роспотребнадзор не согласовывал допуск в музеи и театры Ленинградской области по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба правительства области сообщила о введении такой меры.
«Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления», — рассказали в Роспотребнадзоре (цитата по «РИА Новости»). В пресс-службе отметили, что такой вопрос рассматривался на совещании с органами власти Ленинградской области, но изменений в уже принятые решения вносить не планируется.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса с разными странами.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Евросоюз предложил российской стороне признать сертификаты о вакцинации от коронавируса на взаимной основе. Представители ЕС и Минздрава России провели несколько встреч по этому вопросу. В сентябре Минздрав направил представительству ЕС документы, которые были запрошены на предыдущей встрече. В министерстве отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации устранит препятствия для передвижения граждан России по ЕС и наоборот.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.