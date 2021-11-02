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Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Представитель главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по Москве Юлия Иванова рассказала агентству ТАСС, что подозреваемым является житель Подольска, знакомый с дочерью убитого. Задержанный задолжал экс-замглавы управления МВД свыше 6 млн руб., что и стало мотивом убийства.

На сайте ГСУ СК говорится, что в рамках расследования дела об убийстве мужчины 1952 г. рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном на частном участке поселения Десеновское Новой Москвы 25 октября этого года, задержан уроженец Подмосковья 1961 г. рождения. О том, что мотивом преступления стал денежный долг, вернуть который не было возможности, подозреваемый сообщил следователям на допросе. 

Об убийстве Новосельцева СМИ сообщили 26 октября. По информации источников, его тело обнаружила дочь в бане на садовом участке. В СК отметили, что у погибшего зафиксировали множество колото-резаных ранений в области шеи и туловища. 

74-летний Новосельцев был полковником милиции в отставке, отметили в МВД. Он служил в отделе по борьбе с хищениями с 1972 по 2003 г.

Ранее по теме: СМИ сообщили об убийстве экс-замначальника управления экономической безопасности МВД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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