Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Представитель главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по Москве Юлия Иванова рассказала агентству ТАСС, что подозреваемым является житель Подольска, знакомый с дочерью убитого. Задержанный задолжал экс-замглавы управления МВД свыше 6 млн руб., что и стало мотивом убийства.
На сайте ГСУ СК говорится, что в рамках расследования дела об убийстве мужчины 1952 г. рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном на частном участке поселения Десеновское Новой Москвы 25 октября этого года, задержан уроженец Подмосковья 1961 г. рождения. О том, что мотивом преступления стал денежный долг, вернуть который не было возможности, подозреваемый сообщил следователям на допросе.
Об убийстве Новосельцева СМИ сообщили 26 октября. По информации источников, его тело обнаружила дочь в бане на садовом участке. В СК отметили, что у погибшего зафиксировали множество колото-резаных ранений в области шеи и туловища.
74-летний Новосельцев был полковником милиции в отставке, отметили в МВД. Он служил в отделе по борьбе с хищениями с 1972 по 2003 г.