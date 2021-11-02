Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД

На сайте ГСУ СК говорится, что в рамках расследования дела об убийстве мужчины 1952 г. рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном на частном участке поселения Десеновское Новой Москвы 25 октября этого года, задержан уроженец Подмосковья 1961 г. рождения. О том, что мотивом преступления стал денежный долг, вернуть который не было возможности, подозреваемый сообщил следователям на допросе.