В России завели более 500 уголовных дел из-за фальшивых COVID-сертификатов
В России во втором полугодии текущего года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, за этот период правоохранители установили по таким делам 293 фигуранта и заблокировали 2036 интернет-ресурсов, занимающихся продажей фальшивых сертификатов. «Только за одну неделю с 18 по 24 октября 2021 года территориальными органами МВД России проведено 1326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере», — говорится в сообщении.
Ранее IB-Group сообщала, что число предложений купить поддельный сертификат осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с летом. Такие документы можно купить за сумму от 4000 руб. до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили на теневом рынке предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации; мошенники предлагают покупателям выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В Евросоюзе призвали Россию принять меры для расследования таких случаев и реагирования на них.
С марта 2021 г. Роскомндазор удалил уже более 3800 интернет-ресурсов, на которых можно было получить информацию о поддельных сертификатах о вакцинации или сгенерировать QR-коды для посещения общественных мест. В Новосибирске на прошлой неделе по фактам сбыта поддельных сертификатов возбудили 17 уголовных дел. В Татарстане по делам о подделке QR-кодов и документов о вакцинации проходят 38 человек, в Подмосковье арестовали восемь человек, включая двух медработников больниц, которые успели реализовать более тысячи фальшивых медицинских документов о вакцинации.