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Общество

В России завели более 500 уголовных дел из-за фальшивых COVID-сертификатов

Ведомости

В России во втором полугодии текущего года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, за этот период правоохранители установили по таким делам 293 фигуранта и заблокировали 2036 интернет-ресурсов, занимающихся продажей фальшивых сертификатов. «Только за одну неделю с 18 по 24 октября 2021 года территориальными органами МВД России проведено 1326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере», — говорится в сообщении.

Ранее IB-Group сообщала, что число предложений купить поддельный сертификат осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с летом. Такие документы можно купить за сумму от 4000 руб. до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили на теневом рынке предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации; мошенники предлагают покупателям выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В Евросоюзе призвали Россию принять меры для расследования таких случаев и реагирования на них.

С марта 2021 г. Роскомндазор удалил уже более 3800 интернет-ресурсов, на которых можно было получить информацию о поддельных сертификатах о вакцинации или сгенерировать QR-коды для посещения общественных мест. В Новосибирске на прошлой неделе по фактам сбыта поддельных сертификатов возбудили 17 уголовных дел. В Татарстане по делам о подделке QR-кодов и документов о вакцинации проходят 38 человек, в Подмосковье арестовали восемь человек, включая двух медработников больниц, которые успели реализовать более тысячи фальшивых медицинских документов о вакцинации. 

Ранее по теме: ЕС ожидает принятия мер по борьбе с поддельными COVID-сертификатами в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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