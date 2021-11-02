В России завели более 500 уголовных дел из-за фальшивых COVID-сертификатов

С марта 2021 г. Роскомндазор удалил уже более 3800 интернет-ресурсов, на которых можно было получить информацию о поддельных сертификатах о вакцинации или сгенерировать QR-коды для посещения общественных мест. В Новосибирске на прошлой неделе по фактам сбыта поддельных сертификатов возбудили 17 уголовных дел. В Татарстане по делам о подделке QR-кодов и документов о вакцинации проходят 38 человек, в Подмосковье арестовали восемь человек, включая двух медработников больниц, которые успели реализовать более тысячи фальшивых медицинских документов о вакцинации.