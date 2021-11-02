В Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

«Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах, к сожалению, рост», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Чуланова, на данный момент по всей России развернуто около 299 000 коек для пациентов с COVID-19. При этом на данный момент большинство этих мест уже занято.