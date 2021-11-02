В Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Суточный прирост заражений коронавирусом продолжает расти в большинстве регионов России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов на конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».
«Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах, к сожалению, рост», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Чуланова, на данный момент по всей России развернуто около 299 000 коек для пациентов с COVID-19. При этом на данный момент большинство этих мест уже занято.
31 октября в России впервые за время пандемии выявили почти 41 000 заражений коронавирусом за сутки. Сегодня показатель составил 39 008 случаев, при этом суточный прирост умерших от COVID-19 в очередной раз обновил рекорд, достигнув 1178. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили почти у 8,6 млн россиян, из них 240 871 пациент скончался.
1 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эпидемиологическую ситуацию в стране близкой к критической. Для сдерживания распространения вируса власти ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов по решению местных властей он начал действовать раньше.
На сегодняшний день в топ-5 регионов по суточному приросту заражений входят Москва (+5736), Санкт-Петербург (+3066), Московская (+2893), Самарская (+1547) и Воронежская области (+801). По общему числу заболевших за время пандемии лидируют, помимо обеих столиц и Подмосковья, Нижегородская и Свердловская области.