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В Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Ведомости

Суточный прирост заражений коронавирусом продолжает расти в большинстве регионов России, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов на конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения».

«Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах, к сожалению, рост», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Чуланова, на данный момент по всей России развернуто около 299 000 коек для пациентов с COVID-19. При этом на данный момент большинство этих мест уже занято. 

31 октября в России впервые за время пандемии выявили почти 41 000 заражений коронавирусом за сутки. Сегодня показатель составил 39 008 случаев, при этом суточный прирост умерших от COVID-19 в очередной раз обновил рекорд, достигнув 1178. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили почти у 8,6 млн россиян, из них 240 871 пациент скончался. 

1 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эпидемиологическую ситуацию в стране близкой к критической. Для сдерживания распространения вируса власти ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов по решению местных властей он начал действовать раньше.

На сегодняшний день в топ-5 регионов по суточному приросту заражений входят Москва (+5736), Санкт-Петербург (+3066), Московская (+2893), Самарская (+1547) и Воронежская области (+801). По общему числу заболевших за время пандемии лидируют, помимо обеих столиц и Подмосковья, Нижегородская и Свердловская области. 

Ранее по теме: Медведев назвал «почти критической» ситуацию с COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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