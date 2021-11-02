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Общество

В Санкт-Петербурге неофициально переболевшие COVID-19 получат QR-коды

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Жители Санкт-Петербурга, которые перенесли COVID-19, но не обращались к врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. 

Факт перенесенного заболевания можно будет подтвердить результатами ПЦР-теста, который человек сдавал во время болезни, или сделанным сейчас тестом на антитела к коронавирусу. Эти документы нужно будет принести в поликлинику по месту жительства. 

«Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией. Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда — на портал госуслуг, где будет оформлен QR-код», — отметил Лисовец (цитата по Regnum). Поликлиники начали принимать документы у неофициально переболевших COVID-19 1 ноября. 

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. В регионах были введены QR-коды для посещения культурных и развлекательных заведений, массовых мероприятий и т. д. QR-код могут получить россияне, которые перенесли коронавирус или сделали прививку от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных