В Санкт-Петербурге неофициально переболевшие COVID-19 получат QR-коды
Жители Санкт-Петербурга, которые перенесли COVID-19, но не обращались к врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Факт перенесенного заболевания можно будет подтвердить результатами ПЦР-теста, который человек сдавал во время болезни, или сделанным сейчас тестом на антитела к коронавирусу. Эти документы нужно будет принести в поликлинику по месту жительства.
«Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией. Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно для того, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация об этом пациенте будет занесена в федеральный регистр, а оттуда — на портал госуслуг, где будет оформлен QR-код», — отметил Лисовец (цитата по Regnum). Поликлиники начали принимать документы у неофициально переболевших COVID-19 1 ноября.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. В регионах были введены QR-коды для посещения культурных и развлекательных заведений, массовых мероприятий и т. д. QR-код могут получить россияне, которые перенесли коронавирус или сделали прививку от него.