В Санкт-Петербурге неофициально переболевшие COVID-19 получат QR-коды

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. В регионах были введены QR-коды для посещения культурных и развлекательных заведений, массовых мероприятий и т. д. QR-код могут получить россияне, которые перенесли коронавирус или сделали прививку от него.