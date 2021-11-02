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Двое россиян погибли при крушении самолета в Южном Судане

Ведомости

Пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана Джубе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на директора аэропорта Кура Куоля. 

«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», — рассказал Куоль. На борту было двое россиян и трое граждан Южного Судана. 

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в международном аэропорту Джубы. Причина крушения пока не ясна. Ан-26 принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. и перевозил грузы, в том числе топливо. 

6 июля Ан-26, который вылетел из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту было шесть членов экипажа, все они погибли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных