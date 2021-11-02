Двое россиян погибли при крушении самолета в Южном Судане
Пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана Джубе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на директора аэропорта Кура Куоля.
«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», — рассказал Куоль. На борту было двое россиян и трое граждан Южного Судана.
Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в международном аэропорту Джубы. Причина крушения пока не ясна. Ан-26 принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. и перевозил грузы, в том числе топливо.
6 июля Ан-26, который вылетел из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту было шесть членов экипажа, все они погибли.