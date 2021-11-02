Двое россиян погибли при крушении самолета в Южном Судане

6 июля Ан-26, который вылетел из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение в районе аэропорта Паланы. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту было шесть членов экипажа, все они погибли.