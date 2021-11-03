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Дело об охоте на лося после задержания Рашкина передали СК

Ведомости

Следователи центрального аппарата СКР приняли к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике его автомобиля. Полиция завела уголовное дело, которое затем передали в региональное управление СК. По данным следователей, недалеко от места разделки туши следователи нашли два чехла от охотничьего оружия: в одном был охотничий карабин с прицелом ночного видения, в другом — тренога, патроны и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Как ранее сообщили в МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови.

Следователи проводят допросы свидетелей, которые подтверждают, что Рашкин и Александр Гношев были в районе места происшествия. Из их автомобиля изъяли нож, топор и другие предметы и направили их на судебные экспертизы, говорится в сообщении ведомства. Следователи устанавливают причастных к убийству животного. «Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяется», — сообщили ранее в СК.

После задержания Рашкин прокомментировал произошедшее. Он допустил, что мог стать жертвой провокации. В разговоре с телеканалом RTVI Рашкин рассказал, что решил прогуляться ночью по лесу и обнаружил почти разделанную тушу лося. Депутат вернулся в дом к друзьям и предложил отвезти находку в полицию. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали задержание депутата Рашкина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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