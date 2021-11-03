Дело об охоте на лося после задержания Рашкина передали СК
Следователи центрального аппарата СКР приняли к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике его автомобиля. Полиция завела уголовное дело, которое затем передали в региональное управление СК. По данным следователей, недалеко от места разделки туши следователи нашли два чехла от охотничьего оружия: в одном был охотничий карабин с прицелом ночного видения, в другом — тренога, патроны и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Как ранее сообщили в МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови.
Следователи проводят допросы свидетелей, которые подтверждают, что Рашкин и Александр Гношев были в районе места происшествия. Из их автомобиля изъяли нож, топор и другие предметы и направили их на судебные экспертизы, говорится в сообщении ведомства. Следователи устанавливают причастных к убийству животного. «Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяется», — сообщили ранее в СК.
После задержания Рашкин прокомментировал произошедшее. Он допустил, что мог стать жертвой провокации. В разговоре с телеканалом RTVI Рашкин рассказал, что решил прогуляться ночью по лесу и обнаружил почти разделанную тушу лося. Депутат вернулся в дом к друзьям и предложил отвезти находку в полицию. Он уточнил, что оружия у них не было, а инструменты для разделки лежали вместе с тушей.