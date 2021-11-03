Дело об охоте на лося после задержания Рашкина передали СК

Рашкина задержали 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике его автомобиля. Полиция завела уголовное дело, которое затем передали в региональное управление СК. По данным следователей, недалеко от места разделки туши следователи нашли два чехла от охотничьего оружия: в одном был охотничий карабин с прицелом ночного видения, в другом — тренога, патроны и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Как ранее сообщили в МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови.