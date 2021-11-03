Еще один регулятор США одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США одобрил рекомендацию, которая позволяет проводить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса. Об этом говорится в заявлении директора CDC Рошеля Валенски.
Для вакцинации используется вариант вакцины Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрило Управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). «В настоящее время CDC распространяет рекомендации по вакцинации примерно на 28 млн детей в Соединенных Штатах в этой возрастной группе и позволяет поставщикам услуг начать вакцинацию как можно скорее», — говорится в заявлении.
Распространение вакцинации детей по всей стране началось на этой неделе, с 8 ноября планируется выйти на полную мощность, подчеркивается в заявлении. «Вакцины будут доступны в тысячах педиатрических медицинских учреждений, аптеках, федеральных медицинских центрах и т. д.», — следует из заявления.
23 сентября Минздрав России сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от Центра им. Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
27 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков, носящая предварительное название «Спутник М», проходит фармакологическую экспертизу.