Еще один регулятор США одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Для вакцинации используется вариант вакцины Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрило Управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). «В настоящее время CDC распространяет рекомендации по вакцинации примерно на 28 млн детей в Соединенных Штатах в этой возрастной группе и позволяет поставщикам услуг начать вакцинацию как можно скорее», — говорится в заявлении.