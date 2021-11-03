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Общество

Еще один регулятор США одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет

Ведомости

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США одобрил рекомендацию, которая позволяет проводить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса. Об этом говорится в заявлении директора CDC Рошеля Валенски.

Для вакцинации используется вариант вакцины Pfizer/BioNTech, применение которой ранее одобрило Управление по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). «В настоящее время CDC распространяет рекомендации по вакцинации примерно на 28 млн детей в Соединенных Штатах в этой возрастной группе и позволяет поставщикам услуг начать вакцинацию как можно скорее», — говорится в заявлении. 

Распространение вакцинации детей по всей стране началось на этой неделе, с 8 ноября планируется выйти на полную мощность, подчеркивается в заявлении. «Вакцины будут доступны в тысячах педиатрических медицинских учреждений, аптеках, федеральных медицинских центрах и т. д.», — следует из заявления. 

23 сентября Минздрав России сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12-17 лет от Центра им. Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель. 

27 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для подростков, носящая предварительное название «Спутник М», проходит фармакологическую экспертизу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных