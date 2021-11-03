В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд.