В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников
Оперштаб Тувы по борьбе с коронавирусом поручил министерству образования проработать вопрос введения в школах антиковидных паспортов, сообщила пресс-служба правительства республики.
«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в сообщении.
Также оперштаб поручил провести дезинфекцию в школах до конца каникул. С 1 ноября в регионе действует система QR-кодов для объектов культуры, торговли и общепита, спортзалов и МФЦ. В образовательных учреждениях тоже планируется ввести такую систему для работников и родителей учеников.
По данным оперштаба, в Туве за сутки было выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 28 737. Выздоровели от вируса 25 196 человек, скончались — 283. Коллективный иммунитет к коронавирусу в республике составляет 65,1% при целевом значении в 80%.
Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд.