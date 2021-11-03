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Общество

В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

Ведомости

Оперштаб Тувы по борьбе с коронавирусом поручил министерству образования проработать вопрос введения в школах антиковидных паспортов, сообщила пресс-служба правительства республики. 

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в сообщении.

Также оперштаб поручил провести дезинфекцию в школах до конца каникул. С 1 ноября в регионе действует система QR-кодов для объектов культуры, торговли и общепита, спортзалов и МФЦ. В образовательных учреждениях тоже планируется ввести такую систему для работников и родителей учеников. 

По данным оперштаба, в Туве за сутки было выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 28 737. Выздоровели от вируса 25 196 человек, скончались — 283. Коллективный иммунитет к коронавирусу в республике составляет 65,1% при целевом значении в 80%.

Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных