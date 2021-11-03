На Урале коронавирусный госпиталь и машину врача обстреляли из ружья

«Расстреляли из ружья машину врача-реаниматолога, который работает в ковидной реанимации. И саму инфекционную ковидную больницу. Врач не пострадал», — сообщил источник издания. По предварительным данным, стрельба могла быть местью за умершего от коронавируса родственника.