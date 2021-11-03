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На Урале коронавирусный госпиталь и машину врача обстреляли из ружья

Ведомости

Машину врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание больницы расстреляли вечером 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области, сообщил портал e1.ru. Происшествие произошло у инфекционного отделения больницы №1. 

«Расстреляли из ружья машину врача-реаниматолога, который работает в ковидной реанимации. И саму инфекционную ковидную больницу. Врач не пострадал», — сообщил источник издания. По предварительным данным, стрельба могла быть местью за умершего от коронавируса родственника.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт стрельбы. Полиция проводит проверку, отрабатывает различные версии произошедшего. Устанавливается материальный ущерб и возможные очевидцы инцидента, добавил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных