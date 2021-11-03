The Lancet опубликовал статью о вакцине «Спутник лайт»

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта». До этого вакцина применялась только для ревакцинации или вакцинации иностранцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Мурашко вырвали из контекста. Эффективность препарата доказана во многих странах мира, ее можно использовать и для вакцинации, и для ревакцинации.