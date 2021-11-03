The Lancet опубликовал статью о вакцине «Спутник лайт»
Научный журнал The Lancet опубликовал статью о результатах исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», которую разработал научный центр им. Гамалеи, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд выступил спонсором исследования и привел выдержки из работы.
Препарат продемонстрировал высокую безопасность и позволил выработать сильный гуморальный и клеточный иммунитет. «Исследование безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" подтвердило, что вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в серонегативных (люди, у которых нет антител к коронавирусу. — Ведомости), так и в серопозитивных (есть антитела. — Ведомости) группах», — говорится в сообщении. «Спутник Лайт» эффективен при отдельном применении и в качестве бустерной дозы через полгода после полной вакцинации.
Данные центра Гамалеи, полученные от 28 000 человек в Москве, говорят, что при отдельном применении вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трех месяцев. Для людей младше 60 лет вакцина эффективна на 75%. В качестве бустерной вакцины «Спутник Лайт» эффективен на 83% против дельта-варианта и на 94% против госпитализации.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта». До этого вакцина применялась только для ревакцинации или вакцинации иностранцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова Мурашко вырвали из контекста. Эффективность препарата доказана во многих странах мира, ее можно использовать и для вакцинации, и для ревакцинации.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в начале этого года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V». Также в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н». Проходят испытания вакцина «Бетувакс» и две назальные формы вакцины «Спутник V».