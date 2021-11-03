Песков объяснил засекречивание закупок Росгвардии и ФСО
Закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО) будут засекречены с 1 января 2022 г., потому что эта информация относится к государственной тайне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет о специальных ведомствах и, конечно, это относится к сфере гостайны. И именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», — сказал он.
Ранее сегодня было опубликовано постановление правительства, согласно которому закупки Росгвардии и ФСО будут засекречены с 1 января следующего года. Сейчас в списке засекреченных находятся закупки Минобороны, СВР и ФСБ.
В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ. В 2019 г. Росгвардия и ФСБ предложили включить их в этот список.