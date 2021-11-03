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Песков объяснил засекречивание закупок Росгвардии и ФСО

Ведомости

Закупки Росгвардии и Федеральной службы охраны (ФСО) будут засекречены с 1 января 2022 г., потому что эта информация относится к государственной тайне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о специальных ведомствах и, конечно, это относится к сфере гостайны. И именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», — сказал он.

Ранее сегодня было опубликовано постановление правительства, согласно которому закупки Росгвардии и ФСО будут засекречены с 1 января следующего года. Сейчас в списке засекреченных находятся закупки Минобороны, СВР и ФСБ. 

В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ. В 2019 г. Росгвардия и ФСБ предложили включить их в этот список. 

Ранее по теме: Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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