Песков объяснил засекречивание закупок Росгвардии и ФСО

В конце 2017 г. по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены «в области обороны, государственного управления и в области обеспечения безопасности», т. е. для Минобороны и ФСБ. В 2019 г. Росгвардия и ФСБ предложили включить их в этот список.