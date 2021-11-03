Власти еще двух регионов продлили нерабочие дни до 12 ноября

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен в регионе 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября.