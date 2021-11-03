Власти еще двух регионов продлили нерабочие дни до 12 ноября
Власти Челябинской области продлили режим нерабочих дней с 8 по 12 ноября с сохранением зарплат работников, говорится на сайте губернатора региона Алексея Текслера. Власти Курской области приняли аналогичное решение.
«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении.
С 8 по 14 ноября учебным организациям рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также в Челябинской области начнут действовать QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, объектов торговли площадью более 400 кв. м, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов и т.д. С 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. жители региона смогут посещать общепит только по QR-кодам, кроме детей.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире «России 24», что в регионе нерабочие дни продлятся до 12 ноября. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — сказал он.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен в регионе 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября.