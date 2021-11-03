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Общество

Власти еще двух регионов продлили нерабочие дни до 12 ноября

Ведомости

Власти Челябинской области продлили режим нерабочих дней с 8 по 12 ноября с сохранением зарплат работников, говорится на сайте губернатора региона Алексея Текслера. Власти Курской области приняли аналогичное решение.

«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в сообщении.

С 8 по 14 ноября учебным организациям рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Также в Челябинской области начнут действовать QR-коды для посещения развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, объектов торговли площадью более 400 кв. м, парикмахерских, салонов красоты, бань, фитнес-клубов, бассейнов и т.д. С 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. жители региона смогут посещать общепит только по QR-кодам, кроме детей. 

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире «России 24», что в регионе нерабочие дни продлятся до 12 ноября. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — сказал он.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Новгородская область первой из регионов России объявила о продлении до 14 ноября режима нерабочих дней, который был введен в регионе 25 октября. Затем власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных