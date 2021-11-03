«Уралмашзавод» временно отстранил невакцинированных работников

Решение затронет работников, у которых нет сертификата о полученной прививке или документов, подтверждающих наличие противопоказаний к вакцинации. За ними сохраняется зарплата в размере 2/3 оклада. По данным Ura.ru, простой объявлен для не менее 200 сотрудников завода.