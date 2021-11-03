«Уралмашзавод» временно отстранил невакцинированных работников
Руководство «Уралмашзавода» отстранило от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Решение затронет работников, у которых нет сертификата о полученной прививке или документов, подтверждающих наличие противопоказаний к вакцинации. За ними сохраняется зарплата в размере 2/3 оклада. По данным Ura.ru, простой объявлен для не менее 200 сотрудников завода.
На «Уралмашзаводе» объяснили отстранение сотрудников тем, что компания выполняет госзаказы и от поставок оборудования в срок зависит работоспособность ее партнеров.
В начале октября сообщалось, что руководство предприятия обязало всех сотрудников привиться первым компонентом вакцины от коронавируса до 1 ноября, а вторым компонентом — до 1 декабря текущего года.
В Свердловской области, где находится завод, 30 октября были объявлены нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Накануне региональные власти допустили введение локдауна в случае продолжения нарушений мер против COVID-19 заведениями общепита и торговыми центрами.