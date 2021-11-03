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«Уралмашзавод» временно отстранил невакцинированных работников

Ведомости

Руководство «Уралмашзавода» отстранило от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Решение затронет работников, у которых нет сертификата о полученной прививке или документов, подтверждающих наличие противопоказаний к вакцинации. За ними сохраняется зарплата в размере 2/3 оклада. По данным Ura.ru, простой объявлен для не менее 200 сотрудников завода.

На «Уралмашзаводе» объяснили отстранение сотрудников тем, что компания выполняет госзаказы и от поставок оборудования в срок зависит работоспособность ее партнеров.

В начале октября сообщалось, что руководство предприятия обязало всех сотрудников привиться первым компонентом вакцины от коронавируса до 1 ноября, а вторым компонентом — до 1 декабря текущего года.

В Свердловской области, где находится завод, 30 октября были объявлены нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. Накануне региональные власти допустили введение локдауна в случае продолжения нарушений мер против COVID-19 заведениями общепита и торговыми центрами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных