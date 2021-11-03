ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в праздники
Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней будет проводить массовые проверки для выявления нетрезвых водителей, говорится на сайте МВД.
«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
По данным МВД, с начала года было выявлено более 42 000 водителей с признаками опьянения. За десять месяцев 2021 г. число ДТП с участием пьяных водителей снизилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9942. Число погибших в таких авариях уменьшилось на 18,5%, до 2554 человек, в числе которых 79 детей. Количество пострадавших также уменьшилось на 19,8%, до 13 195, в том числе 822 ребенка.
В МВД напомнили, что за вождение в пьяном виде грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 000 руб. Повторное нарушение или повторный отказ от медосвидетельствования повлечет уголовное наказание.
Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети. В этом случае штраф предлагается повысить с 30 000 руб. до 50 000 руб., а срок лишения прав составит от двух до трех лет.