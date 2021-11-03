Жители России готовы направить до 100 000 рублей в год на допобразование

57% респондентов хотели бы учиться онлайн с преподавателем, 21% опрошенных выбрал бы видеокурсы. При этом 10% работодателей проводят обучение сотрудников только онлайн, 38% — только офлайн, 52% — в смешанном формате. 46% россиян готовы учиться вечером в будние дни по 2-3 часа и иногда в выходные. 26% могут учиться и в будни, и в выходные по несколько часов.