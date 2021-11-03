Жители России готовы направить до 100 000 рублей в год на допобразование
Большинство россиян готовы оплачивать свое дополнительное образование, 40% из них готовы направить на эти цели от 50 000 до 100 000 руб. в год, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса GeekBrains и портала «Работа.ру». В опросе приняли участие более 18 000 сотрудников компаний и более 1000 работодателей из всех регионов России.
«Абсолютное большинство опрошенных респондентов (95%) готовы платить за свое обучение. При этом 40% сотрудников компаний готовы тратить на свое обучение от 50 000 до 100 000 руб. в год, [платить] за повышение квалификации или освоение новой профессии, что эквивалентно средней стоимости обучения в год в высших учебных заведениях в Москве», — сообщили аналитики.
По словам 25% респондентов, они готовы тратить на дополнительное образование от 30 000 до 50 000 руб. в год, 14% опрошенных — от 10 000 до 30 000 руб., 8% — от 100 000 до 300 000 руб., 6% — до 10 000 руб.
Среди тех, кто хотел бы получить дополнительное образование, 40% — сотрудники со стажем более 10 лет, 25% — со стажем от 5 до 10 лет, 15% — со стажем от 3 до 5 лет, 15% — от 1 до 3 лет.
57% респондентов хотели бы учиться онлайн с преподавателем, 21% опрошенных выбрал бы видеокурсы. При этом 10% работодателей проводят обучение сотрудников только онлайн, 38% — только офлайн, 52% — в смешанном формате. 46% россиян готовы учиться вечером в будние дни по 2-3 часа и иногда в выходные. 26% могут учиться и в будни, и в выходные по несколько часов.