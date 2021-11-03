ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения, говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter.
«Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов по регулированию со всего мира, определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, что польза вакцины намного перевешивает риски и ее можно использовать во всем мире», — говорится в сообщении.
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала использовать вакцину в двух дозах с интервалом в четыре недели для людей старше 18 лет. В ВОЗ отметили, что вакцина эффективна на 78% против COVID-19 любой степени тяжести через две недели после второй прививки. Также она подходит для использования в странах с низким и средним уровнем дохода, потому что у препарата простые требования к хранению. Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.