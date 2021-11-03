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ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса для экстренного применения

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения, говорится в аккаунте ВОЗ в Twitter.

«Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов по регулированию со всего мира, определила, что вакцина Covaxin соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, что польза вакцины намного перевешивает риски и ее можно использовать во всем мире», — говорится в сообщении.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) рекомендовала использовать вакцину в двух дозах с интервалом в четыре недели для людей старше 18 лет. В ВОЗ отметили, что вакцина эффективна на 78% против COVID-19 любой степени тяжести через две недели после второй прививки. Также она подходит для использования в странах с низким и средним уровнем дохода, потому что у препарата простые требования к хранению. Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac. 

Вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процесс экспертизы «Спутника V» в начале марта. В Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал производство «Спутника V», в июне сообщили, что все данные о клинических испытаниях препарата были предоставлены, и заявили, что ожидают его регистрации на территории ЕС в течение двух месяцев. Тем не менее в начале сентября руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери утверждал, что агентству еще предстоит получить дополнительные данные о вакцине для ее одобрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных