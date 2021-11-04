В России выявлен новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За сутки в стране скончались от коронавируса 1195 человек, это наибольшее количество смертей с начала пандемии. Предыдущий рекорд, 1189 погибших, был установлен накануне. В течение суток выявили 40 217 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб.