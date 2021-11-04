В России выявлен новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
За сутки в стране скончались от коронавируса 1195 человек, это наибольшее количество смертей с начала пандемии. Предыдущий рекорд, 1189 погибших, был установлен накануне. В течение суток выявили 40 217 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб.
Днем ранее было было зафиксировано 40 443 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в стране полностью выздоровели 31 928 человек.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (+6305), Санкт-Петербурге (+3271), Московской (+2732) и Самарской (+1603) областях. Следом идет Воронежская область (+802), обогнавшая в статистике Нижегородскую (+799).
В Москве за сутки госпитализированы 1 580 человек, скончались 97 пациентов. На ИВЛ находится 730 человек. По данным оперштаба, выздоровели ещё 6 633 пациента после прохождения лечения от коронавируса.
Всего в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса, умерли после болезни 243 255 человек, выздоровели 7 477 366 человек.