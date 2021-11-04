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Общество

В России выявлен новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

Ведомости

За сутки в стране скончались от коронавируса 1195 человек, это наибольшее количество смертей с начала пандемии. Предыдущий рекорд, 1189 погибших, был установлен накануне. В течение суток выявили 40 217 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперштаб.

Днем ранее было было зафиксировано 40 443 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в стране полностью выздоровели 31 928 человек. 

Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (+6305), Санкт-Петербурге (+3271), Московской (+2732) и Самарской (+1603) областях. Следом идет Воронежская область (+802), обогнавшая в статистике Нижегородскую (+799).

В Москве за сутки госпитализированы 1 580 человек, скончались 97 пациентов. На ИВЛ находится 730 человек. По данным оперштаба, выздоровели ещё 6 633 пациента после прохождения лечения от коронавируса.

Всего в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса, умерли после болезни 243 255 человек, выздоровели 7 477 366 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных