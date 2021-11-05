Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве вырос до 64,2%
Коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу составляет 64,2%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. За неделю нерабочих дней показатель вырос на 1,5 п. п. По данным оперштаба, прививку одним компонентом вакцины сделали более 5,7 млн москвичей, двумя – 5,4 млн.
По данным на 5 ноября, в целом по России коллективный иммунитет составляет 48% при целевом показателе в 80%. Первую прививку от коронавируса сделали 60 млн россиян, две прививки – около 57,3 млн человек.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Власти регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также сейчас исследуются две назальные формы вакцины «Спутник V» и вакцина «Бетувакс».