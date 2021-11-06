Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе, им нужно будет сдать ЕГЭ, творческие и профессиональные экзамены и пройти собеседование. При этом программа не приведет к сокращению бюджетных мест для тех, кто хочет получить первое высшее образование бесплатно, а отбор будет вестись отдельно.