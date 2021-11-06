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Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Ведомости

Жители России со следующего года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба правительства. Порядок поступления в вузы и перечень учебных заведений, которые будут задействованы в рамках данной программы, утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, еще одно высшее образование можно будет получить бесплатно в 10 профильных вузах: это Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.

«В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств», — указано в сообщении правительства.

Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе, им нужно будет сдать ЕГЭ, творческие и профессиональные экзамены и пройти собеседование. При этом программа не приведет к сокращению бюджетных мест для тех, кто хочет получить первое высшее образование бесплатно, а отбор будет вестись отдельно.

В пресс-службе напомнили, что в июне текущего года по поручению президента России Владимира Путина был принят закон, который предусматривает право граждан на получение второго высшего образования в области искусств бесплатно. Сегодняшнее постановление правительства позволит реализовать положения данного закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных