Кабмин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств
Жители России со следующего года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств, сообщает пресс-служба правительства. Порядок поступления в вузы и перечень учебных заведений, которые будут задействованы в рамках данной программы, утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно постановлению, еще одно высшее образование можно будет получить бесплатно в 10 профильных вузах: это Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.
«В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счет бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств», — указано в сообщении правительства.
Отбор абитуриентов на бесплатное второе высшее образование будет проходить на конкурсной основе, им нужно будет сдать ЕГЭ, творческие и профессиональные экзамены и пройти собеседование. При этом программа не приведет к сокращению бюджетных мест для тех, кто хочет получить первое высшее образование бесплатно, а отбор будет вестись отдельно.
В пресс-службе напомнили, что в июне текущего года по поручению президента России Владимира Путина был принят закон, который предусматривает право граждан на получение второго высшего образования в области искусств бесплатно. Сегодняшнее постановление правительства позволит реализовать положения данного закона.