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Спасатели потушили пожар на промплощадке в Екатеринбурге

Ведомости

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который начался на промышленной площадке в Екатеринбурге после хлопка газового баллона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

«В 14:12 (мест) пожарные локализовали огонь, в 14:49 (мест) открытое горение было ликвидировано», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 кв. м, при тушении было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных