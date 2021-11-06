Спасатели потушили пожар на промплощадке в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который начался на промышленной площадке в Екатеринбурге после хлопка газового баллона, сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.
«В 14:12 (мест) пожарные локализовали огонь, в 14:49 (мест) открытое горение было ликвидировано», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 кв. м, при тушении было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.