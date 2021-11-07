Сборную России по плаванию лишили медали чемпионата Европы
Команду российских пловцов дисквалифицировали со второго места на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани. Спортсмены нарушили очередность в смешанной эстафете 4 х 50 м вольным стилем, говорится на сайте Всероссийской федерации плавания.
Сборная России была дисквалифицирована со второго места на пятый день чемпионата. Команда получила протест от сборной Польши. Рефери подтвердил, что российские спортсмены плыли не в том порядке, нарушая правила эстафеты.
«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — прокомментировал главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик.
Бронзовыми призерами в результате признали спортсменов из Польши.
Чемпионат Европы проходит в Казани со 2 по 7 ноября. По итогам пятого дня команда России занимает первое место в медальном зачете, сообщала ранее федерация. На втором месте — команда Нидерландов, на третьей позиции — спортсмены из Италии.