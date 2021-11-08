Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Сергей Шматко родился в Ставрополе. Учился в Уральском университете, затем на факультете экономики Марбургского университета. В 1990-е годы занимал различные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, и Всероссийском НИИ по эксплуатации атомных электростанций. В 2000-е годы был советником председателя правления Газпромбанка, вице-президентом и затем президентом «Атомстройэкспорта». С 2008 по 2012 гг. занимал пост министра энергетики.