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Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

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Бывший министр энергетики России, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, сообщил действующий министр энергетики Николай Шульгинов. Шматко было 55 лет. 

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», — говорится на сайте Минэнерго. Причина смерти не названа.

Сергей Шматко родился в Ставрополе. Учился в Уральском университете, затем на факультете экономики Марбургского университета. В 1990-е годы занимал различные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, и Всероссийском НИИ по эксплуатации атомных электростанций. В 2000-е годы был советником председателя правления Газпромбанка, вице-президентом  и затем президентом «Атомстройэкспорта». С 2008 по 2012 гг. занимал пост министра энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных