Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко
Бывший министр энергетики России, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, сообщил действующий министр энергетики Николай Шульгинов. Шматко было 55 лет.
«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», — говорится на сайте Минэнерго. Причина смерти не названа.
Сергей Шматко родился в Ставрополе. Учился в Уральском университете, затем на факультете экономики Марбургского университета. В 1990-е годы занимал различные должности во Всероссийском банке развития регионов, Росэнергоатоме, и Всероссийском НИИ по эксплуатации атомных электростанций. В 2000-е годы был советником председателя правления Газпромбанка, вице-президентом и затем президентом «Атомстройэкспорта». С 2008 по 2012 гг. занимал пост министра энергетики.