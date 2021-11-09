Минздрав одобрил третью фазу испытаний китайской вакцины от коронавируса

Компания планирует провести международное исследование для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата. В испытаниях примут участие 5500 добровольцев старше 18 лет. Исследования пройдут в 19 медицинских центрах в Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Энгельсе в Саратовской области, Калининграде, Пятигорске и Ярославле.