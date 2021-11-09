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Минздрав одобрил третью фазу испытаний китайской вакцины от коронавируса

Ведомости

Министерство здравоохранения разрешило провести в России третью фазу клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса V-01 компании Livzon Mabpharm Inc., говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Испытания продлятся до 30 июня 2023 г. 

Компания планирует провести международное исследование для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата. В испытаниях примут участие 5500 добровольцев старше 18 лет. Исследования пройдут в 19 медицинских центрах в Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Энгельсе в Саратовской области, Калининграде, Пятигорске и Ярославле. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных