Минздрав одобрил третью фазу испытаний китайской вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения разрешило провести в России третью фазу клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса V-01 компании Livzon Mabpharm Inc., говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Испытания продлятся до 30 июня 2023 г.
Компания планирует провести международное исследование для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности препарата. В испытаниях примут участие 5500 добровольцев старше 18 лет. Исследования пройдут в 19 медицинских центрах в Уфе, Санкт-Петербурге, Москве, Энгельсе в Саратовской области, Калининграде, Пятигорске и Ярославле.