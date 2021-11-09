СМИ: сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников в Петербурге
В Петербурге во время спецоперации по задержанию телефонных мошенников один из подозреваемых насмерть сбил сотрудника СОБРа, сообщили «Фонтанка», 78.ru и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным 78.ru, это произошло на Пулковском шоссе. Один из преступников во время задержания находился в машине и переехал силовика. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СКР, МВД и Росгвардии. Выясняются обстоятельства происшествия. На момент публикации новости официальной информации о происшествии не было опубликовано на сайтах СКР и МВД.