Планировавшего теракты в Москве осудили на 21 год
Вступил в силу приговор лидеру ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Москве со взрывчаткой и огнестрельным оружием. Он получил 21 год, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Речь идет о гражданине одной из стран Средней Азии. Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.
По версии следствия, осужденный организовал законспирированную ячейку для совершения терактов в Москве, но был задержан в октябре 2020 г. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Деятельность ячейки была пресечена в 2016 г., ее члены были приговорены к длительным срокам лишения свободы, рассказали в ФСБ.
«В ходе следствия у них было изъято приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов», — рассказали в ФСБ.