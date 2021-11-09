Планировавшего теракты в Москве осудили на 21 год

По версии следствия, осужденный организовал законспирированную ячейку для совершения терактов в Москве, но был задержан в октябре 2020 г. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Деятельность ячейки была пресечена в 2016 г., ее члены были приговорены к длительным срокам лишения свободы, рассказали в ФСБ.