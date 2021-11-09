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Общество

Планировавшего теракты в Москве осудили на 21 год

Ведомости

Вступил в силу приговор лидеру ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Москве со взрывчаткой и огнестрельным оружием. Он получил 21 год, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Речь идет о гражданине одной из стран Средней Азии. Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения.

По версии следствия, осужденный организовал законспирированную ячейку для совершения терактов в Москве, но был задержан в октябре 2020 г. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Деятельность ячейки была пресечена в 2016 г., ее члены были приговорены к длительным срокам лишения свободы, рассказали в ФСБ.

«В ходе следствия у них было изъято приобретенное по указанию главаря большое количество автоматического оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и организации взрывов», — рассказали в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных