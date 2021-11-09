Минюст предложил расширить список препятствующих содержанию в СИЗО болезней

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перечень тяжелых заболеваний будет приведен в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10. Авторы документа отметили, что законопроект направлен на «гуманизацию законодательства». На необходимость скорректировать перечень указали обращения граждан и НКО и результаты анализа правоприменения законодательства в сфере охраны здоровья тех, кто содержится в СИЗО. По данным министерства, данные показали «несоответствие ряда заболеваний и степени функциональных нарушений тяжести состояния пациента». Минюст не ответил на запрос издания.