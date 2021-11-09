Минюст предложил расширить список препятствующих содержанию в СИЗО болезней
Минюст предложил внести изменения в перечень тяжелых заболеваний, с которыми нельзя содержать подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, 9 ноября заканчивается общественное обсуждение такого законопроекта, сообщил «Коммерсантъ».
В список войдут болезни, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом. Впервые в перечень войдут болезни кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденные пороки развития и заболевания, которые требуют паллиативной помощи.
В список инфекционных болезней кроме туберкулеза органов дыхания войдут другие виды туберкулеза. Также предлагается запретить содержать в СИЗО людей с лимфомами, лейкозом, злокачественными новообразованиями, которые требуют лечения в специализированном медцентре, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, болезнью Паркинсона и эпилепсией, болезнями глаз.
Список болезней, которые препятствуют содержанию в СИЗО, был утвержден правительством в 2011 г. В него вошло более 20 тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез, ВИЧ, тяжелые формы диабета и болезней щитовидной железы, злокачественные новообразования и полная слепота. Правозащитники неоднократно говорили, что нужно расширить этот список.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перечень тяжелых заболеваний будет приведен в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10. Авторы документа отметили, что законопроект направлен на «гуманизацию законодательства». На необходимость скорректировать перечень указали обращения граждан и НКО и результаты анализа правоприменения законодательства в сфере охраны здоровья тех, кто содержится в СИЗО. По данным министерства, данные показали «несоответствие ряда заболеваний и степени функциональных нарушений тяжести состояния пациента». Минюст не ответил на запрос издания.