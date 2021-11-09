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Минюст предложил расширить список препятствующих содержанию в СИЗО болезней

Ведомости

Минюст предложил внести изменения в перечень тяжелых заболеваний, с которыми нельзя содержать подозреваемых и обвиняемых в СИЗО, 9 ноября заканчивается общественное обсуждение такого законопроекта, сообщил «Коммерсантъ». 

В список войдут болезни, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом. Впервые в перечень войдут болезни кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденные пороки развития и заболевания, которые требуют паллиативной помощи. 

В список инфекционных болезней кроме туберкулеза органов дыхания войдут другие виды туберкулеза. Также предлагается запретить содержать в СИЗО людей с лимфомами, лейкозом, злокачественными новообразованиями, которые требуют лечения в специализированном медцентре, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, болезнью Паркинсона и эпилепсией, болезнями глаз. 

Список болезней, которые препятствуют содержанию в СИЗО, был утвержден правительством в 2011 г. В него вошло более 20 тяжелых заболеваний, в том числе туберкулез, ВИЧ, тяжелые формы диабета и болезней щитовидной железы, злокачественные новообразования и полная слепота. Правозащитники неоднократно говорили, что нужно расширить этот список.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перечень тяжелых заболеваний будет приведен в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10. Авторы документа отметили, что законопроект направлен на «гуманизацию законодательства». На необходимость скорректировать перечень указали обращения граждан и НКО и результаты анализа правоприменения законодательства в сфере охраны здоровья тех, кто содержится в СИЗО. По данным министерства, данные показали «несоответствие ряда заболеваний и степени функциональных нарушений тяжести состояния пациента». Минюст не ответил на запрос издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных