В России впервые зарегистрировали более 1200 смертей от COVID-19 за сутки
В России за последние сутки зарегистрировали 1211 смертей от COVID-19, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 4 ноября — 1195 смертей от коронавируса. За весь период в России зарегистрировали 249 215 смертей от COVID-19.
Также за сутки выявили 39 160 случаев заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 40 000 третий день подряд. Выздоровели от COVID-19 32 036 человек. За весь период было выявлено 8 873 655 случаев заражения коронавирусом, 7 619 596 пациентов вылечились.
В Москве за сутки зарегистрировали 5287 случае заражения вирусом. Предыдущие два дня показатель не превышал 5000 случаев. Также за сутки 7257 москвичей выздоровели от коронавируса, 95 — скончались. 1437 человек были госпитализированы, 735 находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2818 случаев, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1783, Крыму — 803, Воронежской области — 793 случая.
По данным на 5 ноября, более 60 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 57,3 млн — двумя компонентами. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 48% при целевом показателе в 80%.