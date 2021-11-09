В России впервые зарегистрировали более 1200 смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зарегистрировали 1211 смертей от COVID-19, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 4 ноября — 1195 смертей от коронавируса. За весь период в России зарегистрировали 249 215 смертей от COVID-19.