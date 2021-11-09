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Общество

В России впервые зарегистрировали более 1200 смертей от COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за последние сутки зарегистрировали 1211 смертей от COVID-19, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 4 ноября — 1195 смертей от коронавируса. За весь период в России зарегистрировали 249 215 смертей от COVID-19.

Также за сутки выявили 39 160 случаев заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 40 000 третий день подряд. Выздоровели от COVID-19 32 036 человек. За весь период было выявлено 8 873 655 случаев заражения коронавирусом, 7 619 596 пациентов вылечились. 

В Москве за сутки зарегистрировали 5287 случае заражения вирусом. Предыдущие два дня показатель не превышал 5000 случаев. Также за сутки 7257 москвичей выздоровели от коронавируса, 95 — скончались. 1437 человек были госпитализированы, 735 находятся на ИВЛ.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Московской области — 2818 случаев, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1783, Крыму — 803, Воронежской области — 793 случая. 

По данным на 5 ноября, более 60 млн россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 57,3 млн — двумя компонентами. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 48% при целевом показателе в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных