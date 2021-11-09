Последователи стрелка в керченском колледже получили реальные сроки
Южный окружной военный суд приговорил двух подростков — последователей стрелка в керченском колледже — к четырем и семи годам колонии, сообщило управление ФСБ по Крыму. Подростки были задержаны в феврале прошлого года в Керчи.
По данным следствия, они планировали два теракта в образовательных учреждениях, изготовили бомбы по инструкции из интернета и опробовали их на домашних животных.
В ведомстве рассказали, что осужденные — сторонники экстремистской идеологии и последователи Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в колледже Керчи в 2018 г. Кроме подготовки терактов подростки вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых пользователей склоняли к подобным преступлениям.
Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября 2018 г. Нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой. Жертвами нападения стал 21 человек, еще несколько десятков получили ранения.