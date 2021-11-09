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Последователи стрелка в керченском колледже получили реальные сроки

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил двух подростков — последователей стрелка в керченском колледже — к четырем и семи годам колонии, сообщило управление ФСБ по Крыму. Подростки были задержаны в феврале прошлого года в Керчи.

По данным следствия, они планировали два теракта в образовательных учреждениях, изготовили бомбы по инструкции из интернета и опробовали их на домашних животных. 

В ведомстве рассказали, что осужденные — сторонники экстремистской идеологии и последователи Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в колледже Керчи в 2018 г. Кроме подготовки терактов подростки вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых пользователей склоняли к подобным преступлениям. 

Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября 2018 г. Нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой. Жертвами нападения стал 21 человек, еще несколько десятков получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных