Последователи стрелка в керченском колледже получили реальные сроки

В ведомстве рассказали, что осужденные — сторонники экстремистской идеологии и последователи Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в колледже Керчи в 2018 г. Кроме подготовки терактов подростки вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых пользователей склоняли к подобным преступлениям.