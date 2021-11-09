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В Москве задержали лжегенерала, вымогавшего 45 млн рублей у фигуранта уголовного дела

Ведомости

Сотрудники полиции задержали в Москве мошенника, который выдавал себя за генерала и предлагал помочь закрыть уголовное дело за 45 млн руб., сообщил портал «МВД медиа». 

«Он предложил предпринимателю, который подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела. Обещанные услуги аферист оценил в 45 млн руб.», — говорится в сообщении. Несколько месяцев мошенник встречался с бизнесменом и требовал деньги на текущие расходы. Он получил в общей сложности 11 млн руб. на якобы оплату командировок, проведение экспертиз и подкуп должностных лиц. 

Сотрудники полиции и ФСБ задержали лжегенерала после передачи очередной суммы. У мошенника изъяли «служебное удостоверение неустановленного образца», деньги и документы, которые «имеют доказательственное значение». Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мошенник арестован. Полицейские устанавливают его возможных соучастников и все эпизоды преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных