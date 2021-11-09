В Москве задержали лжегенерала, вымогавшего 45 млн рублей у фигуранта уголовного дела
Сотрудники полиции задержали в Москве мошенника, который выдавал себя за генерала и предлагал помочь закрыть уголовное дело за 45 млн руб., сообщил портал «МВД медиа».
«Он предложил предпринимателю, который подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела. Обещанные услуги аферист оценил в 45 млн руб.», — говорится в сообщении. Несколько месяцев мошенник встречался с бизнесменом и требовал деньги на текущие расходы. Он получил в общей сложности 11 млн руб. на якобы оплату командировок, проведение экспертиз и подкуп должностных лиц.
Сотрудники полиции и ФСБ задержали лжегенерала после передачи очередной суммы. У мошенника изъяли «служебное удостоверение неустановленного образца», деньги и документы, которые «имеют доказательственное значение». Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мошенник арестован. Полицейские устанавливают его возможных соучастников и все эпизоды преступлений.