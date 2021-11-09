В Москве задержали лжегенерала, вымогавшего 45 млн рублей у фигуранта уголовного дела

«Он предложил предпринимателю, который подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела. Обещанные услуги аферист оценил в 45 млн руб.», — говорится в сообщении. Несколько месяцев мошенник встречался с бизнесменом и требовал деньги на текущие расходы. Он получил в общей сложности 11 млн руб. на якобы оплату командировок, проведение экспертиз и подкуп должностных лиц.