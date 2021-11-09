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В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Бондаренко

Ведомости

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил «РИА Новости», что полиция задержала его у здания парламента региона за «правонарушение в выборный период».

«Час назад меня задержали около здания саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жестко меня "приняли". Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд», — рассказал Бондаренко.

По требованию депутата полиция составила протокол о задержании. Бондаренко повезли в Заводской районный суд Саратова. По его словам, полиция не объяснила ему причину задержания. В ГУ МВД Саратовской области не прокомментировали произошедшее. 

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Бондаренко в период голосования в сентябре на повышенных тонах разговаривает с главой участкового избиркома и требует предоставить ему какие-то документы. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила возмущение поведением Бондаренко и рассказала, что после инцидента «председатель комиссии слегла». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных