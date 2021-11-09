В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Бондаренко

«Час назад меня задержали около здания саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жестко меня "приняли". Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд», — рассказал Бондаренко.