В Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ Бондаренко
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил «РИА Новости», что полиция задержала его у здания парламента региона за «правонарушение в выборный период».
«Час назад меня задержали около здания саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жестко меня "приняли". Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд», — рассказал Бондаренко.
По требованию депутата полиция составила протокол о задержании. Бондаренко повезли в Заводской районный суд Саратова. По его словам, полиция не объяснила ему причину задержания. В ГУ МВД Саратовской области не прокомментировали произошедшее.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором Бондаренко в период голосования в сентябре на повышенных тонах разговаривает с главой участкового избиркома и требует предоставить ему какие-то документы. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила возмущение поведением Бондаренко и рассказала, что после инцидента «председатель комиссии слегла».