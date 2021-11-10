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Общество

Более половины россиян заявили о доверии полиции

Ведомости

57% россиян доверяют полиции, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. 

Индекс доверия полиции региона составил 22 пункта. Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте — индекс доверия составляет 46 пунктов, сотрудникам дежурной части — 42 пункта, участковым — 39 пунктов, инспекторам по делам несовершеннолетних — 38 пунктов и сотрудникам уголовного розыска — 38 пунктов. 

По данным социологов, 37% опрошенных хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, 42% — средне, 13% — плохо. Индекс оценки работы полиции сейчас составляет 52 пункта — на 11 больше, чем в 2009 г., говорится в исследовании. Не доверяют сотрудникам правоохранительных органов 35% опрошенных.

Россияне видят типичного полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного, крепкого, дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека.

Президент России Владимир Путин, поздравляя полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметил необходимость повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, экстремизмом, незаконной миграцией и нелегальным оборотом наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных