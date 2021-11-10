Более половины россиян заявили о доверии полиции
57% россиян доверяют полиции, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Индекс доверия полиции региона составил 22 пункта. Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте — индекс доверия составляет 46 пунктов, сотрудникам дежурной части — 42 пункта, участковым — 39 пунктов, инспекторам по делам несовершеннолетних — 38 пунктов и сотрудникам уголовного розыска — 38 пунктов.
По данным социологов, 37% опрошенных хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, 42% — средне, 13% — плохо. Индекс оценки работы полиции сейчас составляет 52 пункта — на 11 больше, чем в 2009 г., говорится в исследовании. Не доверяют сотрудникам правоохранительных органов 35% опрошенных.
Россияне видят типичного полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного, крепкого, дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека.
Президент России Владимир Путин, поздравляя полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметил необходимость повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, экстремизмом, незаконной миграцией и нелегальным оборотом наркотиков.