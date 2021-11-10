Более половины россиян заявили о доверии полиции

По данным социологов, 37% опрошенных хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, 42% — средне, 13% — плохо. Индекс оценки работы полиции сейчас составляет 52 пункта — на 11 больше, чем в 2009 г., говорится в исследовании. Не доверяют сотрудникам правоохранительных органов 35% опрошенных.