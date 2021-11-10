Ежегодная пресс-конференция Путина состоится в очном формате
Пресс-конференция президента России Владимира Путина планируется в очном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, в каком формате пройдет ежегодная пресс-конференция Путина.
В прошлом году формат проведения пресс-конференции Путина из-за пандемии коронавируса пришлось изменить: часть журналистов находились в одном зале с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, а часть общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Пресс-конференция 2020 г. также включала в себя элементы прямой линии, некоторые вопросы президенту вместе с журналистами задавали граждане. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. В прямом эфире мероприятие посмотрели более 7 млн телезрителей.
Глава государства проводил встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции каждый год с 2001 г., с перерывом на премьерский срок с мая 2008 по май 2012 г. В прошлом году пресс-конференция президента состоялась 17 декабря.