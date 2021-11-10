Кремль не рассматривает сохранение QR-кодов после пандемии
Вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии не рассматривается, потому что неизвестно, сколько она продлится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — ответил Песков на вопрос, рассматривает ли Кремль вероятность сохранения QR-кодов после пандемии (цитата по «РИА Новости»).
Ранее полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что система посещения общественных мест по QR-кодам введена на долгое время. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил о высокой эффективности такой меры.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области. Власти многих регионов ввели посещение общественных мест по QR-кодам.