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Кремль не рассматривает сохранение QR-кодов после пандемии

Ведомости

Вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии не рассматривается, потому что неизвестно, сколько она продлится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — ответил Песков на вопрос, рассматривает ли Кремль вероятность сохранения QR-кодов после пандемии (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что система посещения общественных мест по QR-кодам введена на долгое время. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил о высокой эффективности такой меры.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области. Власти многих регионов ввели посещение общественных мест по QR-кодам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных