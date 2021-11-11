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Общество

Суд США осудил россиянина на 10 лет за мошенничество с рекламой в интернете

Ведомости

Федеральный суд в Бруклине приговорил россиянина Александра Жукова к 10 годам лишения свободы за мошенничество с цифровой рекламой, сообщается на сайте минюста США. Отмечается, что «киберпреступник» и его сообщники похитили более $7 млн у американских рекламодателей, издателей, платформ и других представителей сферы.

Также суд обязал конфисковать у Жукова более $3,8 млн. Ведомство напомнило, что россиянина арестовали в Болгарии в 2018 г., экстрадировали в США в 2019 г., а в мае 2021 г. суд присяжных осудил его по четырем пунктам обвинения: сговор с целью мошенничества, мошенничество, сговор с целью отмывания денег и отмывание средств.

По версии обвинения, с сентября 2014 г. по декабрь 2016 г. Жуков руководил компанией Media Methane, сотрудничавшей с другими рекламными сетями. Организация получала средства в обмен на размещение рекламы — в первую очередь видеорекламы — на различных сайтах. Однако вместо того чтобы размещать рекламу на реальных интернет-страницах, где ее могли бы видеть настоящие пользователи, Жуков арендовал более 2000 серверов, расположенных в коммерческих центрах обработки данных в Далласе, Техасе, Амстердаме и Нидерландах, и использовал ботов для имитации людей, якобы просматривающих рекламу.

«Жуков и его сообщники запрограммировали ботов на загрузку реальной рекламы на пустые веб-страницы, ложно представляя, что реклама загружается на реальные веб-страницы, подделывая домены более 6000 издателей, включая The New York Times, New York Post, New York Daily News, Newsday и Staten Island Advance», — заявили в минюсте.

Вдобавок Жуков арендовал более 765 000 IP-адресов, зарегистрировав их на имена крупных интернет-провайдеров США, чтобы создать впечатление, будто эти компьютеры принадлежали реальным американским пользователям. Для реализации своей схемы россиянин нанял программистов и других сотрудников. Полученные средства Жуков переводил на личные и корпоративные банковские счета в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре. В целом он присвоил свыше $4,8 млн.

Сам Жуков вину не признал. Во время судебных слушаний он заявлял, что не скрывал от заказчиков факт использования ботов и только удовлетворял требования тех, кто стремился увеличить число просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных