Суд США осудил россиянина на 10 лет за мошенничество с рекламой в интернете

По версии обвинения, с сентября 2014 г. по декабрь 2016 г. Жуков руководил компанией Media Methane, сотрудничавшей с другими рекламными сетями. Организация получала средства в обмен на размещение рекламы — в первую очередь видеорекламы — на различных сайтах. Однако вместо того чтобы размещать рекламу на реальных интернет-страницах, где ее могли бы видеть настоящие пользователи, Жуков арендовал более 2000 серверов, расположенных в коммерческих центрах обработки данных в Далласе, Техасе, Амстердаме и Нидерландах, и использовал ботов для имитации людей, якобы просматривающих рекламу.