Суд США осудил россиянина на 10 лет за мошенничество с рекламой в интернете

«Жуков и его сообщники запрограммировали ботов на загрузку реальной рекламы на пустые веб-страницы, ложно представляя, что реклама загружается на реальные веб-страницы, подделывая домены более 6000 издателей, включая The New York Times, New York Post, New York Daily News, Newsday и Staten Island Advance», — заявили в минюсте.