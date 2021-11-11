Ректор РГСУ сообщила об уходе с поста после антикоррупционной проверки

По аналогичной статье проводилась проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснял РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». Хамров тогда говорил, что решение о восстановлении в должности временно отстраненной Починок или о ее окончательном отстранении будет приниматься министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.