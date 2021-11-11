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Ректор РГСУ сообщила об уходе с поста после антикоррупционной проверки

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Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок уходит со своего поста. Об этом она написала на своей странице в Facebook

«Я благодарна всем коллегам, министерству образования, но в новое десятилетие своей истории университет должен войти с новым руководством», — написала она. Починок продолжит работать в Общественной палате в качестве председателя комиссии по социальной политике.  

10 августа издание DOXA сообщило, что Минобрнауки решило временно отстранить от должности Починок. Эту информацию подтверждал РБК на тот момент временно исполняющий обязанности ректора Андрей Хамров.

«Починок была временно отстранена от занимаемой ей должности. Это продлится, по крайней мере, до 6 сентября. Основанием для отстранения названа ч. 7 ст. 8 федерального закона "О противодействии коррупции", которая касается предоставления сведений о доходах и имуществе», — сообщала DOXA.

По аналогичной статье проводилась проверка и проректора вуза по социальной политике и экономике Ольги Бахтиной. Хамров пояснял РБК, что в РГСУ проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». Хамров тогда говорил, что решение о восстановлении в должности временно отстраненной Починок или о ее окончательном отстранении будет приниматься министром высшего образования и науки Валерием Фальковым.

Починок возглавила РГСУ в 2014 г. в качестве и.о., а затем была избрана ректором университета. В 2019 г. она участвовала в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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