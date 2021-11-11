В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышал уровень в 40 000 случаев с 7 ноября. Также за сутки 1237 человек скончались от COVID-19, после максимума в 1239 смертей днем ранее.
За весь период пандемии в России зарегистрировано 8 952 472 случая заражения коронавирусом. 7 687 317 пациентов вылечились от вируса, 251 691 — скончался.
В Москве за сутки выявили 6240 случаев заражения коронавирусом — показатель превысил отметку в 6000 впервые с 6 ноября. 1231 человек был госпитализирован с COVID-19, 747 пациентов находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3230 случаев, Московской области — 2617, Самарской области — 1791, Крыму — 819, Нижегородской области — 783 случая.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.