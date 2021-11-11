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В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 40 759 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышал уровень в 40 000 случаев с 7 ноября. Также за сутки 1237 человек скончались от COVID-19, после максимума в 1239 смертей днем ранее.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 8 952 472 случая заражения коронавирусом. 7 687 317 пациентов вылечились от вируса, 251 691 — скончался.

В Москве за сутки выявили 6240 случаев заражения коронавирусом — показатель превысил отметку в 6000 впервые с 6 ноября. 1231 человек был госпитализирован с COVID-19, 747 пациентов находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3230 случаев, Московской области — 2617, Самарской области — 1791, Крыму — 819, Нижегородской области — 783 случая. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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