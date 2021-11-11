В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса за сутки

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно.