Песков допустил отмену QR-кодов и ограничений только после окончания пандемии
QR-коды и ограничения по коронавирусу будут отменены после окончания пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Полная отмена ограничений и отмена qr-кодов как таковых определенно может последовать после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный имунный порог – это же не константа, за счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — сказал Песков. Он добавил, что резкие скачки заболеваемости коронавирусом дают повод эпидемиологам задуматься, почему так происходит. «Поэтому пандемия продолжается и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер», — подчеркнул он.
По его словам, если не увеличить темпы вакцинации от коронавируса, как это предложила вчера сделать вице-премьер Татьяна Голикова, придется вводить дополнительные ограничения. Каждый регион будет сам принимать решение о таких мерах в зависимости от ситуации с коронавирусом. На федеральном уровне сейчас не планируются новые меры борьбы с коронавирусом, также не обсуждается введение QR- кодов на транспорте, отметил Песков.
Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно. Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.