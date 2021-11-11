Песков допустил отмену QR-кодов и ограничений только после окончания пандемии

«Полная отмена ограничений и отмена qr-кодов как таковых определенно может последовать после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный имунный порог – это же не константа, за счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — сказал Песков. Он добавил, что резкие скачки заболеваемости коронавирусом дают повод эпидемиологам задуматься, почему так происходит. «Поэтому пандемия продолжается и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер», — подчеркнул он.