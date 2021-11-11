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Песков допустил отмену QR-кодов и ограничений только после окончания пандемии

Ведомости

QR-коды и ограничения по коронавирусу будут отменены после окончания пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Полная отмена ограничений и отмена qr-кодов как таковых определенно может последовать после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный имунный порог – это же не константа, за счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — сказал Песков. Он добавил, что резкие скачки заболеваемости коронавирусом дают повод эпидемиологам задуматься, почему так происходит. «Поэтому пандемия продолжается и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер», — подчеркнул он. 

По его словам, если не увеличить темпы вакцинации от коронавируса, как это предложила вчера сделать вице-премьер Татьяна Голикова, придется вводить дополнительные ограничения. Каждый регион будет сам принимать решение о таких мерах в зависимости от ситуации с коронавирусом. На федеральном уровне сейчас не планируются новые меры борьбы с коронавирусом, также не обсуждается введение QR- кодов на транспорте, отметил Песков.

Ранее Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48,4%. Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. Она заявила, что для защиты людей от вируса нужно вакцинировать 90-95% населения. Нынешней цели в 80% недостаточно. Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных