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ФСБ выявила подпольную оружейную мастерскую в Новосибирске

Ведомости

ФСБ раскрыла подпольную оружейную мастерскую. По подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов были задержаны три жителя Новосибирска 28, 29 и 34 лет, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области. 

«В мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. По заключению экспертов, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронам», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС). 

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 22 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия). В отношение двух других задержанных возбуждено дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (сбыт огнестрельного оружия). 

В конце сентября ФСБ сообщила, что раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских и задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, силовики обнаружили семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, более 12 000 патронов различного калибра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных