ФСБ выявила подпольную оружейную мастерскую в Новосибирске
ФСБ раскрыла подпольную оружейную мастерскую. По подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов были задержаны три жителя Новосибирска 28, 29 и 34 лет, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.
«В мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов. По заключению экспертов, изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронам», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).
В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 22 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия). В отношение двух других задержанных возбуждено дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (сбыт огнестрельного оружия).
В конце сентября ФСБ сообщила, что раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских и задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, силовики обнаружили семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, более 12 000 патронов различного калибра.