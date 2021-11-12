ФСБ выявила подпольную оружейную мастерскую в Новосибирске

В конце сентября ФСБ сообщила, что раскрыла 29 подпольных оружейных мастерских и задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. В ходе обысков было изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В частности, силовики обнаружили семь автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), девять пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»), более 27 кг взрывчатых веществ, шесть ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, более 12 000 патронов различного калибра.