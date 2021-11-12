Песков исключил отказ в бесплатном лечении COVID-19 для непривитых россиян

9 ноября Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с 8 декабря с заболевших COVID-19 пациентов, которые могли бы привиться от коронавируса, но отказались от этого, будут брать деньги за лечение. По данным The Straits Times, получение медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии обойдется жителям страны в $25 000. При этом тех, кому нельзя делать прививку, в том числе детей до 12 лет, продолжат лечить бесплатно.