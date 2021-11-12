Песков исключил отказ в бесплатном лечении COVID-19 для непривитых россиян
В России не будут взимать плату за лечение от COVID-19 с не сделавших прививки от коронавируса, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет, об этом никогда речь не шла у нас», — сказал он в ответ на вопрос, может ли Россия последовать примеру Сингапура и отказаться бесплатно лечить тех, кто мог вакцинироваться, но не сделал этого.
9 ноября Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с 8 декабря с заболевших COVID-19 пациентов, которые могли бы привиться от коронавируса, но отказались от этого, будут брать деньги за лечение. По данным The Straits Times, получение медицинской помощи в отделениях интенсивной терапии обойдется жителям страны в $25 000. При этом тех, кому нельзя делать прививку, в том числе детей до 12 лет, продолжат лечить бесплатно.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 5 ноября оценивался в 48%. Первую дозу одной из вакцин получили более 60 млн россиян, свыше 57,2 млн сделали обе прививки. При этом за время пандемии COVID-19 переболели 7,7 млн россиян, умерли 252 926 человек. В настоящий момент коронавирусом заражены более 1 млн жителей страны.
10 ноября директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса в России. По его словам, пандемия закончится, когда прививки сделают 70-75% населения страны и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок.