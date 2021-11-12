Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, сообщил телеканал «Россия 24». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Коклюшкин был также эстрадным драматургом, сценаристом, телеведущим и колумнистом. Автор десятка книг, рассказов, романов и повестей. Монологи Коклюшкина читали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие юмористы, а также он сам.
Коклюшкин снимался в передачах «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и т.д. Стал лауреатом премии Всесоюзного конкурса юмористов, «Московского комсомольца», литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».