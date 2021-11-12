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Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, сообщил телеканал «Россия 24». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин был также эстрадным драматургом, сценаристом, телеведущим и колумнистом. Автор десятка книг, рассказов, романов и повестей. Монологи Коклюшкина читали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие юмористы, а также он сам. 

Коклюшкин снимался в передачах «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и т.д. Стал лауреатом премии Всесоюзного конкурса юмористов, «Московского комсомольца», литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных