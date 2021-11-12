Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Коклюшкин был также эстрадным драматургом, сценаристом, телеведущим и колумнистом. Автор десятка книг, рассказов, романов и повестей. Монологи Коклюшкина читали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие юмористы, а также он сам.