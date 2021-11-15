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Иммунолог назвал три сценария развития коронавируса

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Коронавирус имеет три наиболее вероятных сценария развития. Он в дальнейшем может найти нового хозяина, в организме которого будет жить, не убивая его, может пропасть в природе или продолжит паразитировать на человеке, как грипп, рассказал радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — сообщил Жемчугов.

Он пояснил, что вирусы SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), возможно, погибли в природе. У них не произошло мутаций, которые позволили бы вирусам жить дальше.

Вирусы также могут при неблагоприятных условиях найти животное или какой-то организм, с которым «достигается консенсус»: вирус не убивает хозяина, а иммунитет животного не убивает вирус. Такая ситуация сложилась у вируса Эбола и летучих мышей. Однако, если человек будет контактировать с кровью носителя вируса, у него начнется болезнь и произойдет вспышка заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных