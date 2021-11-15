Иммунолог назвал три сценария развития коронавируса

Вирусы также могут при неблагоприятных условиях найти животное или какой-то организм, с которым «достигается консенсус»: вирус не убивает хозяина, а иммунитет животного не убивает вирус. Такая ситуация сложилась у вируса Эбола и летучих мышей. Однако, если человек будет контактировать с кровью носителя вируса, у него начнется болезнь и произойдет вспышка заболеваемости.