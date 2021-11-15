Иммунолог назвал три сценария развития коронавируса
Коронавирус имеет три наиболее вероятных сценария развития. Он в дальнейшем может найти нового хозяина, в организме которого будет жить, не убивая его, может пропасть в природе или продолжит паразитировать на человеке, как грипп, рассказал радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — сообщил Жемчугов.
Он пояснил, что вирусы SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), возможно, погибли в природе. У них не произошло мутаций, которые позволили бы вирусам жить дальше.
Вирусы также могут при неблагоприятных условиях найти животное или какой-то организм, с которым «достигается консенсус»: вирус не убивает хозяина, а иммунитет животного не убивает вирус. Такая ситуация сложилась у вируса Эбола и летучих мышей. Однако, если человек будет контактировать с кровью носителя вируса, у него начнется болезнь и произойдет вспышка заболеваемости.