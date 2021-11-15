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В России выявили 38 420 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель прироста заболеваемости снижается с 12 ноября. Также за сутки зарегистрировано 1211 смертей от коронавируса — снижение наблюдается второй день подряд.

За весь период в России зарегистрировали 9 109 094 случая заражения коронавирусом. 7 812 557 пациентов вылечились от COVID-19, 256 597 – скончались.

В Москве за сутки выявили 3789 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 3734 случая. За сутки 1007 человек были госпитализированы, на ИВЛ находятся 730 человек.

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 2968 случаев, Московской области – 2666, Самарской области – 1789, Крыму – 860, Нижегородской области – 779 случаев.

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%, цель – 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных