В России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель прироста заболеваемости снижается с 12 ноября. Также за сутки зарегистрировано 1211 смертей от коронавируса — снижение наблюдается второй день подряд.
За весь период в России зарегистрировали 9 109 094 случая заражения коронавирусом. 7 812 557 пациентов вылечились от COVID-19, 256 597 – скончались.
В Москве за сутки выявили 3789 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 3734 случая. За сутки 1007 человек были госпитализированы, на ИВЛ находятся 730 человек.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 2968 случаев, Московской области – 2666, Самарской области – 1789, Крыму – 860, Нижегородской области – 779 случаев.
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%, цель – 80%.