Газета
Общество

Вакцинированные россияне смогут не изолироваться после контакта с COVID-19

Ведомости

Россияне могут не уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, если они сделали прививку от коронавируса или переболели им меньше чем за полгода до контакта и у них нет симптомов болезни, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID- 19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

Остальные после контакта с зараженным должны изолироваться дома или в обсерваторе на 14 дней или до выздоровления, если они заболели. Медики должны будут сделать ПЦР-тест на коронавирус всем контактировавшим с больным. Через 10-12 дней после начала изоляции контактным людям должны провести второй ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, человека могут выписать. 

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что с 1 августа прошлого года россиян, которые вернулись из-за границы и не сдали ПЦР-тест, оштрафовали на 24,2 млн руб. Для выезда за границу россияне, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесении COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус не ранее 72 часов до пересечения границы. Тестирование также необходимо проходить по возвращении в Россию и соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных