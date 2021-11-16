Вакцинированные россияне смогут не изолироваться после контакта с COVID-19

Остальные после контакта с зараженным должны изолироваться дома или в обсерваторе на 14 дней или до выздоровления, если они заболели. Медики должны будут сделать ПЦР-тест на коронавирус всем контактировавшим с больным. Через 10-12 дней после начала изоляции контактным людям должны провести второй ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, человека могут выписать.