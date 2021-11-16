Вакцинированные россияне смогут не изолироваться после контакта с COVID-19
Россияне могут не уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, если они сделали прививку от коронавируса или переболели им меньше чем за полгода до контакта и у них нет симптомов болезни, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID- 19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.
Остальные после контакта с зараженным должны изолироваться дома или в обсерваторе на 14 дней или до выздоровления, если они заболели. Медики должны будут сделать ПЦР-тест на коронавирус всем контактировавшим с больным. Через 10-12 дней после начала изоляции контактным людям должны провести второй ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, человека могут выписать.
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что с 1 августа прошлого года россиян, которые вернулись из-за границы и не сдали ПЦР-тест, оштрафовали на 24,2 млн руб. Для выезда за границу россияне, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесении COVID-19, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус не ранее 72 часов до пересечения границы. Тестирование также необходимо проходить по возвращении в Россию и соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.