Определились потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Жеребьевка команд пройдет 26 ноября в Цюрихе. 12 сборных будут поделены на три группы, в каждой группе состоится полуфинал и финал. При жеребьевке будут выбраны шесть сеяных и шесть несеяных команд. Сеяные — это команды, которые показали лучшие результаты, поэтому они будут играть на своих полях. При подсчете очков не учитываются результаты матчей против сборных, которые заняли последнее место в группе.