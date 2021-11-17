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Определились потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

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Потенциальные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира 2022 г. определились по итогам прошедших 16 ноября матчей, сообщили «РИА Новости». В стыковых матчах примут участие восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах.

По итогам матчей 16 ноября путевки на чемпионат в Катаре получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. В стыковых матчах выступят Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также поборются за участие в ЧМ-2022 сборные Чехии и Австрии — лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не смогли попасть на ЧМ через квалификацию. 

Жеребьевка команд пройдет 26 ноября в Цюрихе. 12 сборных будут поделены на три группы, в каждой группе состоится полуфинал и финал. При жеребьевке будут выбраны шесть сеяных и шесть несеяных команд. Сеяные — это команды, которые показали лучшие результаты, поэтому они будут играть на своих полях. При подсчете очков не учитываются результаты матчей против сборных, которые заняли последнее место в группе.

Сборная России стала сеяной командой, в полуфинале она может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. Сборная Украины стала несеяной командой, но по регламенту УЕФА, сборные России и Украины не будут играть друг против друга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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