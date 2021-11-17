Определились потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
Потенциальные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах чемпионата мира 2022 г. определились по итогам прошедших 16 ноября матчей, сообщили «РИА Новости». В стыковых матчах примут участие восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах.
По итогам матчей 16 ноября путевки на чемпионат в Катаре получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии. В стыковых матчах выступят Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также поборются за участие в ЧМ-2022 сборные Чехии и Австрии — лучшие команды из числа победителей групп Лиги наций, которые не смогли попасть на ЧМ через квалификацию.
Жеребьевка команд пройдет 26 ноября в Цюрихе. 12 сборных будут поделены на три группы, в каждой группе состоится полуфинал и финал. При жеребьевке будут выбраны шесть сеяных и шесть несеяных команд. Сеяные — это команды, которые показали лучшие результаты, поэтому они будут играть на своих полях. При подсчете очков не учитываются результаты матчей против сборных, которые заняли последнее место в группе.
Сборная России стала сеяной командой, в полуфинале она может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией. Сборная Украины стала несеяной командой, но по регламенту УЕФА, сборные России и Украины не будут играть друг против друга.