Госдума одобрила законопроект о заключении трудового договора онлайн
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который позволяет заключать трудовой и ученический договор, а также другие кадровые документы только онлайн, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Так, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — говорится в сообщении.
Также сотрудники смогут подписывать документы электронной подписью и быстро получать доступ к необходимым бумагам. Документооборот в электронном виде предлагается вести на портале «Работа в России», портале госуслуг и в информационной системе компании, если она соответствует требованиям Трудового кодекса.
Работодатели должны будут предупредить сотрудников о переходе на электронный кадровый документооборот. Работники могут отказаться от такого нововведения. В коллективном договоре может быть прописано, что работодатель может распространить ведение документов в цифровом виде на всех сотрудников, если более 50% из них согласились на такой формат.