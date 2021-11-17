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Госдума одобрила законопроект о заключении трудового договора онлайн

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который позволяет заключать трудовой и ученический договор, а также другие кадровые документы только онлайн, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Он закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе для создания больших возможностей для удаленного трудоустройства. Так, соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — говорится в сообщении.

Также сотрудники смогут подписывать документы электронной подписью и быстро получать доступ к необходимым бумагам. Документооборот в электронном виде предлагается вести на портале «Работа в России», портале госуслуг и в информационной системе компании, если она соответствует требованиям Трудового кодекса.

Работодатели должны будут предупредить сотрудников о переходе на электронный кадровый документооборот. Работники могут отказаться от такого нововведения. В коллективном договоре может быть прописано, что работодатель может распространить ведение документов в цифровом виде на всех сотрудников, если более 50% из них согласились на такой формат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных