Госдума одобрила законопроект о заключении трудового договора онлайн

Работодатели должны будут предупредить сотрудников о переходе на электронный кадровый документооборот. Работники могут отказаться от такого нововведения. В коллективном договоре может быть прописано, что работодатель может распространить ведение документов в цифровом виде на всех сотрудников, если более 50% из них согласились на такой формат.